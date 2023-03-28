«Ритуал.ру» из Петербурга проинвестирует создание частного крематория в Казани

Петербургское ООО «Ритуал.ру» стало владельцем 80% долей в ООО «Казанский крематорий» — новой компании, зарегистрированной в феврале в Татарстане. Сам крематорий в Казани начнут строить в текущем году, инвестиции в проект оценивают примерно в 250 млн руб., пишут 28 марта «Ведомости Санкт-Петербург».

Петербургский «Ритуал.ру» был создан в Петербурге в 2017 году. Единственным его владельцем и по совместительству генеральным директором до декабря 2021-го был московский бизнесмен Олег Шелягов (бенефициар крупного московского агрегатора похоронных услуг Ritual.ru). Затем компания перешла к предпринимателю Федору Шакшину, который продал ее в конце прошлого года киргизскому ООО «Традиция», однако сохранил пост генерального директора.

По 10% «Казанского крематория» также принадлежат предпринимателям Алексею Походному и Андрею Савиных. Господин Савиных в том числе владеет долями в ООО «Кировский областной крематорий» и «Чувашский республиканский крематорий». В беседе с журналистами он рассказал, что компания планирует возвести крематорий с колумбарием на территории мемориального комплекса «Курган». По его мнению, проект окупится за 5-6 лет.

Господин Савиных отметил, что казанский крематорий будет полностью находиться в частной собственности у одноименного ООО. Между тем, согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле», все крематории в России должны находиться в ведении органов местного самоуправления. Их порядок деятельности также должен определяться органами местного самоуправления. Частных крематориев юридически в России нет, отмечает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. Юридически государство присутствует в каждом проекте, несмотря на частные инвестиции.

«Закон не запрещает частные крематории, но и норм закона, напрямую регулирующих их создание и функционирование, тоже нет. Но это очень востребованный бизнес – частные крематории. Думаю, он будет развиваться»,— выразила мнение эксперт.

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