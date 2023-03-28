Павел Крашенинников в Екатеринбурге выступил против отмены ЕГЭ

Депутат Государственной думы от Свердловской области Павел Крашенинников на заседании областного заксобрания заявил о пользе ЕГЭ и призвал улучшать образовательную систему. «В ЕГЭ большой плюс в том, что мы можем с его помощью вытаскивать молодых людей совсем из глубинки, из деревень, из каких-то маленьких городов. В этом смысле он себя показал как социальный лифт»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран редседатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ редседатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Крашенинников отметил, что депутаты Государственной думы настроены против экзамена и высказываются за его отмену. «Мне кажется, все-таки нужно учитывать опыт. Я не уверен, что с ЕГЭ надо прощаться. Может быть форму надо менять»,— отметил он.

ЕГЭ стал обязательной формой аттестации для всех школьников РФ с 2009 года. 16 марта президент России Владимир Путин усомнился, что отмена ЕГЭ повысит качество российского образования. Президент согласился, что форма аттестации имеет ряд минусов, однако указал на возможность школьников с периферии обучаться в ведущих вузах страны благодаря ЕГЭ.

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Василий Алексеев