Ремонт подземного перехода на Московском вокзале оценили в 28 млн рублей

Объявлены конкурсы по выбору подрядчика на ремонт подземного пешеходного перехода на площади Революции в Нижнем Новгороде. На обустройство тоннеля из городского бюджета выделено 28 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заказчиком выступила администрация Канавинского района. Ремонт перехода со стороны улицы Гордеевской оценили в 14,3 млн руб., со стороны площади Революции – в 13,8 млн руб. Подрядчику предстоит отделать внутреннюю часть тоннеля, отремонтировать лестницы и пандусы, обустроить клумбы. По контракту работы нужно завершить до 11 августа 2023 года.

Подача заявок открыта до 10 апреля, итоги подведут 13 апреля.

Елена Ковалева