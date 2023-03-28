В Татарстане возможно подтопление объектов инфраструктуры из-за паводка

В Татарстане из-за паводка может подтопить ряд объектов инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

По данным специалистов, активный паводок ожидается в восьми регионах России, включая Татарстан. Также подтопление возможно в Саратовской, Тульской, Оренбургской, Нижегородской и Московской областях, а также в Пермском крае и Удмуртии.

Кроме того, специалисты прогнозируют вскрытие Волги выше Твери, а также ряда рек в Новгородской, Свердловской, Челябинской и Ленинградской областях.

"Ъ-Казань"