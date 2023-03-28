Директор петербургского пансионата стал фигурантом уголовного дела

Директор пансионата в Парголово Выборгского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела после проверки заведения прокуратурой. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Выборгского района и специалисты МЧС и Роспотребнадзора провели проверку пансионата на исполнение санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности. Экспертами было выявлено, что помещение не соответствует должному уровню контроля качества и безопасности приготовления питания для посетителей.

Как отметили специалисты, в пансионате отсутствуют необходимые условия для маломобильных людей — оборудования для их перемещения не хватает, а также нет подъезда к зданию для пожарных автомобилей.

Прокуратура возбудила уголовное дело по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте