Экспертиза одобрила проект строительства в Челябинске школы бокса Сергея Ковалева

Негосударственная экспертиза одобрила проект строительства спортивного комплекса «Крашер» боксера Сергея Ковалева. Экспертом выступило ООО «Центр строительных экспертиз». Сведения об этом опубликованы в Едином государственной реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

Строительство спорткомплекса боксер Сергей Ковалев анонсировал в 2017 году. Объект разместится по улице Коммуны, 98. Планируется, что спорткомплекс «Крашер» будет состоять из трех этажей. На первом этаже расположится парковка, на втором и третьем – залы единоборств, групповых занятий, тренажеры. Единовременно здание сможет вместить до 90 человек.

Уроженец Копейска Сергей Ковалев является бывшим чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен проживает в США.