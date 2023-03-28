На Кубани коронавирусом за сутки заболели 168 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистирировали 168 случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, среди заболевших 110 женщин, 58 мужчин, в том числе 16 детей в возрасте от 4 месяцев.

В Краснодаре выявили 87 случаев, в Тимашевском районе 13, в Армавире 11. В Тбилисском муниципалитете заболели 10 человек, еще по восемь — в Новороссийске и Ейском районе.

В Сочи отметили шесть новых случаев, в Северском и Тихорецком муниципалитетах по четыре. В Красноармейском районе заболели три человека. По два эпизода выявили в Горячем Ключе, Динском, Кореновском, Калининском, Крымском районах. Еще по одному жителю заболело в Кавказском, Мостовском, Темрюкском, Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае официально зарегистрировали 356608 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа пациентов с выздоровлением выписали 343300 человек, 11168 заболевших скончались.

Анастасия Донскова

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