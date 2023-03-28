В Тюмени умер самый старый сиамский кот России, который попал в книгу рекордов

В Тюмени умер самый старый кот в России. Как сообщает издание 72.ру, кот по кличке Дашун был внесен в Книгу рекордов России, как самый пожилой сиамский кот в стране, ему было 26 лет. Хозяйка кота Эльвира Чаниева рассказала, что в последнее время он болел, у него были проблемы с лапами и глазами. Хозяйка намерена похоронить питомца согласно мусульманским традициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коту по кличке Дашун было 26 лет

Фото: Книга рекордов России Коту по кличке Дашун было 26 лет

Фото: Книга рекордов России

«Обратилась в аппарат губернатора, чтобы выделили специальный участок для захоронения домашних животных. Также обратилась в Духовное управление мусульман с тем же вопросом», — рассказала госпожа Чаниева изданию.

Кот Дашун жил в семье с 1997 года. Хозяйка нашла его на улице, думала, что это кошка и назвала Дашей, но когда выяснился настоящий пол, имя менять не стали.

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