Пять собак в Можге пострадали из-за разбросанных на улицах таблеток

В Можге пять собак пострадало из-за отравления таблетками, которые неизвестные лица разбрасывают на улицах города. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии, животных удалось спасти благодаря оперативному вмешательству волонтеров и ветспециалистов.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В настоящее время зоозащитники готовят заявление в полицию для принятия мер по установлению всех обстоятельств случившегося и виновных лиц. Владельцев собак просят быть внимательнее при выгуле животных.