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Пять собак в Можге пострадали из-за разбросанных на улицах таблеток

В Можге пять собак пострадало из-за отравления таблетками, которые неизвестные лица разбрасывают на улицах города. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии, животных удалось спасти благодаря оперативному вмешательству волонтеров и ветспециалистов.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В настоящее время зоозащитники готовят заявление в полицию для принятия мер по установлению всех обстоятельств случившегося и виновных лиц. Владельцев собак просят быть внимательнее при выгуле животных.

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