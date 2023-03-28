Пять собак в Можге пострадали из-за разбросанных на улицах таблеток

В Можге пять собак пострадало из-за отравления таблетками, которые неизвестные лица разбрасывают на улицах города. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии, животных удалось спасти благодаря оперативному вмешательству волонтеров и ветспециалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В настоящее время зоозащитники готовят заявление в полицию для принятия мер по установлению всех обстоятельств случившегося и виновных лиц. Владельцев собак просят быть внимательнее при выгуле животных.