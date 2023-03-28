На строительство школы с детсадом в селе Башкирии выделят 316 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 30 марта выберет подрядчика строительства общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест, в деревне Кубиязы Аскинского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 316,4 млн руб., его профинансируют за счет бюджета республики.

Работы планируется завершить до конца августа 2024 года. Площадь школы составит 4,3 тыс. кв. м. В ней будут два учебных корпуса с пристроями, столовая, спортивный зал, медицинский блок, детская площадка.

Как сообщала пресс-служба главы Башкирии, сейчас в селе Кубиязы общеобразовательная школа №20 располагается в двух одноэтажных деревянных зданиях 1965 и 1988 годов постройки, основной корпус признали непригодным к эксплуатации. В учреждении, рассчитанном на 100 мест, обучается около 150 школьников.

Майя Иванова

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