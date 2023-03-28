Предприниматели Удмуртии чаще обращались с жалобами на налоговую нагрузку и неисполнение госконтрактов в 2022 году

За 2022 года от предпринимателей Удмуртии поступило 90 обращений по различным проблемам, с которыми столкнулся бизнес. Это на шесть заявлений больше, чем в предыдущем году, сообщил в рамках ежегодного доклада республиканскому парламенту уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Прасолов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чаще всего бизнес региона сообщал о проблемах с повышением налоговой нагрузки, неисполнением государственных и муниципальных контрактах, а также обращался с жалобами на действия или бездействие органов государственной власти.

«Особенно актуальными за прошедший год были проблемы, связанные с повышением налогового бремени, запретом на применение специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли и ростом цен на энергоресурсы»,— отметил господин Прасолов.

При этом он заявил, что институт уполномоченного по защите прав предпринимателей по-прежнему выступает за необходимость изменения принципа взимания налогов от заработанного, а не от средства производства, однако это находится в ведении федеральных органов власти.

Он добавил, что сохраняется актуальность проблемы роста арендной платы и кадастровой стоимости земельных участков.

По словам господина Прасолова, в регионе сохраняется диалог бизнеса с властью, приняты меры поддержки и налоговые льготы для предпринимателей.