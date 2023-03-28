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Мэрия Барнаула утвердила для сотрудников кодекс этики

Администрацией Барнаула разработан кодекс этики, регламентирующий поведение муниципальных служащих. Документ устанавливает нормы поведения для всех сотрудников независимо от должности.

В частности, свод правил гласит, что чиновник должен проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, воздерживаться от публичных высказываний, воздерживаться от поведения, которое может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки и др.

Кодекс также содержит требования к одежде служащих. Отмечается, что внешний вид сотрудников мэрии должен способствовать уважению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать деловому стилю. «Одежда также должна быть умеренной в цветовых решениях. Волосы должны быть аккуратно убраны»,– отмечается в документе.

За несоблюдение правил сотрудникам мэрии грозит дисциплинарная ответственность и «моральное осуждение». Нарушение положений кодекса этики также влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

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Лолита Белова

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