Пермские полицейские в 2022 году составили 77 протоколов по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

В 2022 году управление МВД России по городу Перми составило в отношении граждан 77 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Об этом сообщил начальник управления Станислав Кравченко на пленарном заседании городской думы. По его словам, 71 протокол уже рассмотрен в судах. «Это лица от 19 до 46 лет. Они у нас находятся на профилактическом учете. Мы профилактируем для того, чтобы эти граждане не совершили уголовно наказуемое деяние, которое предусматривает в том числе ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.— «Ъ-Прикамье»)»,— пояснил господин Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Глава управления МВД России по Перми рассказал, что в ведомстве работает специализированное подразделение, которое проводит постоянный мониторинг в интернете для выявления нарушений ст. 20.3.3 КоАП РФ. «Я не буду раскрывать некоторые механизмы нашей работы. Но мы получаем информацию в том числе и в чатах, которые заслуживают внимания с нашей стороны. Мониторинг ведется постоянно, чтобы выявлять лиц, которые занимаются этими административными правонарушениями»,— заявил Станислав Кравченко.