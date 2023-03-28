DOGMA открыла дорогу-дублер на Западном Обходе

СК DOGMA завершила вторую очередь дороги-дублера на Западном Обходе в Краснодаре вдоль мкр. «Самолет»

Инфраструктура в районе Западного Обхода Краснодара стремительно развивается и параллельно растет нагрузка на основную трассу. По мере освоения территории под застройку жилых комплексов, строительство дороги-дублера девелопер выполнял поэтапно. На сегодняшний день уже завершено строительство второй очереди участка, протяженностью 960 метров и шириной 12 метров. По всей длине дороги-дублера предусмотрена система отведения дождевой воды, нанесена разметка и ведётся монтаж знаков дорожного движения. Активно разрабатываются планы по озеленению прилегающей территории.

С учетом застройки новых жилых комплексов на Западном Обходе, будет открыта еще одна очередь дороги-дублера протяженностью около 1 км. Новый объезд позволит проехать в строящийся микрорайон DOGMA PARK.

Кроме того, согласно Генеральному плану Краснодара, в ближайшие годы планируется реконструкция и расширение основной улицы Западный Обход. Также план предусматривает строительство трамвайной ветки. Она будет проходить по улице Красных Партизан до Западного обхода и далее - до «Немецкой деревни». Такие инфраструктурные трансформации сделают этот район Краснодара еще более комфортным и удобным для проживания.

Информация о компании: DOGMA – российская строительная компания, занимающаяся возведением современной жилой и коммерческой недвижимости в районах с развитой инфраструктурой. За 11 лет успешной работы компания построила более 990 тыс. кв. м. жилья и предоставила комфортабельные квартиры более 13 тысячам семей. С января 2023 года DOGMA входит в ТОП -10 лучших застройщиков России по объему текущего строительства, вводу жилья и потребительским качествам, согласно рейтингу, ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ. На сегодняшний день в Краснодаре и Новороссийске 8 масштабных жилищных проектов сданы точно в срок и 4 ЖК находятся в стадии строительства. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

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Застройщик ООО «Догма -рекорд»

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