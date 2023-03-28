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Коммерсантъ FM
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Дело против певца Витаса из-за конфликта в караоке-клубе прекратили в связи с примирением сторон

Уголовное дело в отношении певца Витаса (Виталия Грачева) по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) прекращено в связи с примирением сторон. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Дело было возбуждено после того, как певец распылил газовый баллончик в лицо одного из посетителей московского караоке-клуба.

Певец Витас в 2008 году

Певец Витас в 2008 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Певец Витас в 2008 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

22 октября 2022 года в правоохранительные органы обратился мужчина. Он заявил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Витас распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Адвокат артиста Сергей Жорин утверждал, что Витас вступился за жену. В отношении Виталия Грачева возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде.

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