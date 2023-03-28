Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронежской области в 2023 году на коммунальную технику выделено более полумиллиарда рублей

На закупку коммунальной техники в 2023 года всем муниципальным районам и городским округам из бюджета Воронежской области направят 526,3 млн руб., сообщила пресс-служба облправительства.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Из этих средств 137 млн руб. получит Воронеж, и по 11 млн руб. – каждый из остальных муниципалитетов региона. Дополнительные 26,3 млн руб. будут распределены между пятью районами, которые в прошлом году подавали заявки на получение такой субсидии: Бутурлиновским, Каширским, Панинским, Семилукским и Новоусманским. Закупку необходимо завершить до 1 ноября.

В 2022 году на приобретение 588 единиц коммунальной техники было направлено 802 млн руб . По словам руководителя регионального департамента ЖКХ и энергетики Максима Зацепина, за последние годы было только две «столь значительных» финансовых поддержки муниципалитетам на подобные цели: «В прошлом году местные администрации смогли закрыть свои потребности в самом необходимом оборудовании. К примеру, Панинский район полностью обеспечил себя техникой для круглогодичной уборки улиц. Но запрос на продолжение такой поддержки все еще есть».

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...