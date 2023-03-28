В Воронежской области в 2023 году на коммунальную технику выделено более полумиллиарда рублей

На закупку коммунальной техники в 2023 года всем муниципальным районам и городским округам из бюджета Воронежской области направят 526,3 млн руб., сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Из этих средств 137 млн руб. получит Воронеж, и по 11 млн руб. – каждый из остальных муниципалитетов региона. Дополнительные 26,3 млн руб. будут распределены между пятью районами, которые в прошлом году подавали заявки на получение такой субсидии: Бутурлиновским, Каширским, Панинским, Семилукским и Новоусманским. Закупку необходимо завершить до 1 ноября.

В 2022 году на приобретение 588 единиц коммунальной техники было направлено 802 млн руб . По словам руководителя регионального департамента ЖКХ и энергетики Максима Зацепина, за последние годы было только две «столь значительных» финансовых поддержки муниципалитетам на подобные цели: «В прошлом году местные администрации смогли закрыть свои потребности в самом необходимом оборудовании. К примеру, Панинский район полностью обеспечил себя техникой для круглогодичной уборки улиц. Но запрос на продолжение такой поддержки все еще есть».

Владимир Зоркий