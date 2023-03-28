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Коммерсантъ FM
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Экс-начальнику полиции Екатеринбурга, осужденному за взятку, пересмотрели приговор

Свердловский областной суд смягчил приговор бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, сообщили в пресс-службе суда. В 2022 году его признали виновным в получении взятки (ст. 290 ч. 6 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ст. 222 ч. 1 УК РФ) и отправили в колонию строгого режима на девять с половиной лет.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Свердловского областного суда, рассмотрела жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на приговор. В итоге судебная коллегия изменила решение и исключила осуждение Игоря Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов. Наказание по ч. 1 ст. 222 УК РФ смягчили до десяти месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений Игорю Трифонову назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в апелляции было принято решение о конфискации денежных средств, которые находятся на его счетах, в доход государства.

Игоря Трифонова лишили специального звания «генерал-майор полиции» и государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Трифонов также на три года лишен права занимать некоторые должности в правоохранительных органах.

Напомним, в августе прошлого года Игоря Трифонова признали виновным в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Суд установил, что взятку бывший полицейский получил через посредников: от зампредправления банка Олега Коноплева (был осужден условно) к руководителю службы безопасности банка Александра Кубы, тот передал средства сотруднику ОЭБиПК Денису Жданову, а он уже своему начальнику Эдуарду Воронину. Бывшие подчиненные Игоря Трифонова, которые фигурировали как посредники, были освобождены от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием.

Мария Игнатова, Екатеринбург

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