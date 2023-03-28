Здание главпочтамта в центре Казани отреставрируют за 121 млн рублей

В центре Казани здание главпочтамта будет отреставрировано за 121 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

В частности, подрядчику предстоит усилить фундамент, инъецировать трещины, полностью заменить коммуникации и в дальнейшем провести косметический ремонт. В ходе реставрации фасада рабочие восстановят декоративные элементы: профилированные тяги, междуэтажные и венчающий карниз, лепной декор. Также там появится историческая надпись «Сапожниковъ Торговый домъ».

Деньги выделят из бюджета Татарстана.

Само здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Оно находится на Кремлевской, 27. Его построили в 1913 году. Здание было возведено по проекту архитекторов Василия Трифонова и Федора Гаврилова по заказу купца-миллионера Михаила Сапожникова.

"Ъ-Казань"