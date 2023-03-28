Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:02

Жители Удмуртии стали в 2,5 раза чаще обращаться по вопросам оказания медпомощи в 2022 году

В 2022 году жители Удмуртии чаще всего обращались по вопросам соблюдения социальных прав граждан, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Кушко в рамках ежегодного доклада в республиканском парламенте. Так, в структуре всех заявлений данные вопросы составили 23%. При этом половина касалась охраны здоровья и оказания медицинской помощи, что в 2,5 раза больше показателя за предыдущий год.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Так, в Удмуртии по-прежнему острым остается вопрос записи на консультацию к врачам узкой специализации. «Проблема была обозначена в докладе уполномоченного за 2021 год. Проблема, к сожалению, осталась не решенной»,— отметил господин Кушко.


Кроме того, жителей волновали трудности, возникающие при предоставлении медицинских услуг на селе. Для решения проблемы были созданы фельдшерско-акушерские пункты, однако при всей значимости в них предоставляются не все медпроцедуры. В частности, речь идет о внутреннем вливании лекарственных препаратов.

Значительную долю также занимают обращения, связанные с процессами признания лица инвалидом. Как рассказал уполномоченный по правам человека Виктор Кушко, для подготовки документов гражданам часто предлагают привезти лежачего больного в поликлиники для освидетельствования, что, как правило, невозможно по ряду причин. Кроме того, были зарегистрированы единичные случаи нарушения сроков направления документов на медико-социальную экспертизу при том, что законодательство устанавливает четкие сроки.

«С 1 июля 2022 года документы на МСЭ направляются в электронном виде. Частично это должно было упростить процедуру, но вызвало определенные сложности, что привело к затягиванию сроков оформления инвалидности. Это связано с нехваткой медработников при подготовке документов, несовершенством программного обеспеченного, необеспеченностью медучреждений современной техники, а также недостаточной подготовкой медперсонала по работе с данной программой»,— рассказал господин Кушко.

Отдельным вопросом, беспокоящим жителей Удмуртии, в 2022 году оказалось обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. «Безусловно, проблема имела объективные причины, связанные с санкционными ограничениями, что привело к увеличению цены и дефициту определенных товаров. В этой связи вовремя не были заключены госконтракты. Ситуация усугублялась еще и тем, что размер компенсации за самостоятельное приобретение средства реабилитации не покрывал расходы на покупку, а номинал электронного сертификата, которым можно было бы расплатиться, не советовал рыночной цене»,— рассказал уполномоченный.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...