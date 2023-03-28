Жители Удмуртии стали в 2,5 раза чаще обращаться по вопросам оказания медпомощи в 2022 году

В 2022 году жители Удмуртии чаще всего обращались по вопросам соблюдения социальных прав граждан, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Кушко в рамках ежегодного доклада в республиканском парламенте. Так, в структуре всех заявлений данные вопросы составили 23%. При этом половина касалась охраны здоровья и оказания медицинской помощи, что в 2,5 раза больше показателя за предыдущий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Так, в Удмуртии по-прежнему острым остается вопрос записи на консультацию к врачам узкой специализации. «Проблема была обозначена в докладе уполномоченного за 2021 год. Проблема, к сожалению, осталась не решенной»,— отметил господин Кушко.

Кроме того, жителей волновали трудности, возникающие при предоставлении медицинских услуг на селе. Для решения проблемы были созданы фельдшерско-акушерские пункты, однако при всей значимости в них предоставляются не все медпроцедуры. В частности, речь идет о внутреннем вливании лекарственных препаратов.

Значительную долю также занимают обращения, связанные с процессами признания лица инвалидом. Как рассказал уполномоченный по правам человека Виктор Кушко, для подготовки документов гражданам часто предлагают привезти лежачего больного в поликлиники для освидетельствования, что, как правило, невозможно по ряду причин. Кроме того, были зарегистрированы единичные случаи нарушения сроков направления документов на медико-социальную экспертизу при том, что законодательство устанавливает четкие сроки.

«С 1 июля 2022 года документы на МСЭ направляются в электронном виде. Частично это должно было упростить процедуру, но вызвало определенные сложности, что привело к затягиванию сроков оформления инвалидности. Это связано с нехваткой медработников при подготовке документов, несовершенством программного обеспеченного, необеспеченностью медучреждений современной техники, а также недостаточной подготовкой медперсонала по работе с данной программой»,— рассказал господин Кушко.

Отдельным вопросом, беспокоящим жителей Удмуртии, в 2022 году оказалось обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. «Безусловно, проблема имела объективные причины, связанные с санкционными ограничениями, что привело к увеличению цены и дефициту определенных товаров. В этой связи вовремя не были заключены госконтракты. Ситуация усугублялась еще и тем, что размер компенсации за самостоятельное приобретение средства реабилитации не покрывал расходы на покупку, а номинал электронного сертификата, которым можно было бы расплатиться, не советовал рыночной цене»,— рассказал уполномоченный.