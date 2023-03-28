На Кубани определили места для проведения митингов и общественных обсуждений

На Кубани внесли изменения в перечень специально отведенных мест для проведения митингов и массовых обсуждений актуальных общественно-политических проблем. Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

В Краснодаре к трем действующим площадкам в Чистяковской роще, парке 30-летия Победы и сквере Кленовом добавили территорию в сквере имени Льва Толстого. В других муниципалитетах произошла смена адресов таких площадок. Так в Сочи доступной площадкой для проведения митингов определена территория на Аллее Челтенхема, а в Крымске — площадка у мемориала «Братская могила» на улице Свердлова.

В Тимашевске и станице Староминской общественное мнение можно будет выразить в местных учреждениях культуры, в Геленджике — на площади по улице Туристической, 6.

Постановление губернатора Краснодарского края было подписано 22 марта текущего года. Его положения вступают в силу через 10 дней после подписания документа.

Анастасия Донскова

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