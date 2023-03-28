В Выборге обнаружили тело исчезнувшего в пожарном резервуаре школьника

В городе Выборге Ленобласти экстренные службы нашли тело 10-летнего мальчика, который провалился в пожарный резервуар. Об этом 28 марта пишет 47news на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, колодец находится около Сайменского шоссе. Проходивший мимо резервуара подросток услышал крики и сообщил об этом. Из колодца достали 9-летнюю девочку и передали ее врачам. Она сообщила, что с ней был еще 10-летний мальчик. Тело мальчика обнаружили только после того, как осушили колодец и разобрали мусор.

Следственным отделом по городу Выборг Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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