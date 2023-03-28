В Прикамье установят максимальный размер площади под личное подсобное хозяйство

Прокурор Пермского края предложил установить «потолок» размера площади под личное подсобное хозяйство. Внесенный надзорным органом законопроект планируют рассмотреть в мае. Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания.

Федеральным законодательством установлен максимальный размер площади для ведения личного подсобного хозяйства, который равен 0,5 га, но он может быть увеличен законом субъекта не более чем в пять раз. Таким образом, краевая прокуратура предлагает определить на территории Пермского края максимальный размер общей площади в 2,5 га.

Принятие законопроекта позволит приобретать большую по сравнению с установленной нормой площадь земельных участков, а также снизить нарушения в этой сфере.