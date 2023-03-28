В Новосибирской области на повышение квалификации 300 сотрудников оборонных предприятий направят 18 млн рублей

Более 300 сотрудников оборонных предприятий Новосибирской области смогут повысить свою квалификацию за счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Решение выделить дополнительное финансирование принято комиссией Федерального Собрания РФ.

Как сообщает первый заместитель Председателя Госдумы, парламентарий от Новосибирской области, Александр Жуков, решено дополнительно выделить 8,4 млн руб. Всего область в 2023 году получит 18,2 млн руб. на меры по повышению квалификации работников оборонно-промышленного комплекса. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта “Демография”.

В декабре 2022 года «Ъ-Сибирь» сообщал что в сфере оборонного производства в Новосибирске на 52% отмечен рост количества вакансий. При этом число резюме в этой сфере увеличилось на 39%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Сергей Балин