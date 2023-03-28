Дорожную сеть для намывных территорий начали готовить в Петербурге

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) опубликовал задание на подготовку проектов планировки и межевания территории для строительства новых дорог на намыве Васильевского острова. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Речь идет об участке проспекта Крузенштерна от Мичманской улицы до набережной Макарова, Новосмоленской набережной от улицы Лисянского до магистрали №5 (в настоящее время ее не существует) и самой магистрали №5, которая в будущем свяжет новую набережную с Адмиральским проездом. Эти объекты необходимы для будущего северного участка намыва Васильевского острова.

Подготовить проекты планировок должны весной 2024 года. Заявителем документации выступает ООО «Специализированный застройщик “ЛСР.Простор”», которое и оплатит работы.

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