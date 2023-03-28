В прокуратуре Воронежской области определили материальный ущерб региону от фашизма в 11,7 трлн рублей

Актуальный размер материального ущерба, причиненного Воронежской области немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, на сегодня превышает 11,7 трлн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона, которая направила в Воронежский облсуд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документ подготовлен по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова для защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также «последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости».

В надзорном ведомстве пояснили, что при подготовке заявления были опрошены историки и другие специалисты, которые обладают информацией о периоде оккупации Воронежской области немецко-фашистскими захватчиками; непосредственные очевидцы событий, имевших место с июля 1942 года по январь 1943 года. Было подтверждено, что оккупированные территории региона делились на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны. А пребывание фашистских войск «сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которых убивали в концлагерях через обескровливание, смертельные инъекции, расстрелы, сожжения».

В результате, по подсчетам прокуратуры, погибли не менее 198 тыс. мирных советских граждан и военнопленных, почти 77 тыс. человек насильственно были угнаны с территории области в страны Западной Европы и Украину для последующего привлечения к принудительному труду. «Захватчики грабили земли, сжигали дома, изымали продовольствие, оставляя людей без пропитания»,- добавили в ведомстве. Из 1,34 млн квадратных метров жилой площади в облцентре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%.

Владимир Зоркий