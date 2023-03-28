В мэрии рассказали, когда в Краснодаре завершится отопительный сезон

Решение об окончании отопительного сезона в Краснодаре принимается в зависимости от среднесуточной температуры воздуха, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, обычно отопительный сезон завершают при условии, когда в течение пяти дней среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов»,— уточнили в мэрии.

Отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября 2022 года.

По прогнозу синоптиков, в первой декаде апреля в краевом центре начнет устанавливаться дневная температура в пределах +16...17 градусов, ночью — +5…10 градусов.

Большинство многоквартирных домов кубанской столицы обеспечивает компания-оператор ООО «Краснодартеплоэнерго». На обслуживании компании находится 162 котельных, 115 центральных тепловых пунктов и 600 км тепломагистралей в двухтрубном исполнении, которые обеспечивают теплоснабжение 3100 жилых многоквартирных жилых домов.

Наталья Решетняк

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