«ТНС Энерго НН» в 12 раз сократило чистую прибыль

Чистая прибыль ПАО «ТНС Энерго НН», гарантирующего поставщика электроэнергии в Нижегородской области, по итогам 2022 года сократилась в 12,4 раза, до 1,3 млн руб. Об этом говорится в отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выручка организации увеличилась на 1,2% и составила 50,3 млрд руб. Кредиторская задолженность сократилась на 22%, до 12,5 млрд руб., дебиторская также снизилась на 6,2% и составила 19,3 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ПАО «ТНС Энерго НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2005 году с уставным капиталом 59,2 млн руб. Основным видом деятельности является торговля электроэнергией. Головная компания — ПАО «ТНС Энерго» (Москва). По итогам 2021 года при выручке в 49,7 млрд руб. чистая прибыль составила 16,6 млн руб.

Владимир Зубарев