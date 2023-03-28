ТАСС: суд на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, которая пыталась напасть на россиян

Окружной суд кипрской провинции Ларнака приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, которая в августе 2022 года попыталась напасть с ножом на группу россиян, проживающих на острове. Об этом ТАСС сообщил кипрский общественный деятель Микис Филаниотис.

55-летняя гражданка Украины была задержана 23 августа прошлого года. По данным Philenews, 22 августа она попыталась напасть с ножом на россиян, отмечавших День флага России. Издание отмечало, что у женщины были признаки алкогольного опьянения.