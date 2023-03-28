В Татарстане после падения ворот на 13-летнего мальчика возбудили уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело после падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, инцидент произошел накануне днем в Лаишево в ходе подготовки к проведению футбольного турнира. Мальчика госпитализировали с повреждениями различной степени.

Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Детали произошедшего выясняются.

"Ъ-Казань"