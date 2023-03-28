Депутаты гордумы Екатеринбурга согласились засекретить свои доходы

Екатеринбургская городская дума одобрила проект о публикации деклараций депутатов об имуществе, доходах и расходах в обобщенном виде и без персональных данных. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании думы 28 марта. «За» проголосовали 28 депутатов, ни один не высказался против, воздержались четверо, и один не проголосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

До этого 21 марта проект одобрила комиссия по безопасности жизнедеятельности думы. «Вместо размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, подлежит размещению обобщенная информацию об исполнении или ненадлежащем исполнении этих обязанностей»,— рассказал тогда председатель комиссии Сергей Воронин, добавив, что данные будут опубликованы на сайте гордумы.

«Видно по всему, что избирателей эта история не сильно волнует, и вряд ли подача декларации является ключевым моментом в решении, за какого депутата голосовать. Мало того, зачастую поданные декларации используются не избирателями, а властными структурами для того, чтобы где-то, например, прижать оппозицию»,— высказался в ходе заседания думы депутат от фракции КПРФ Роман Ступников.

В конце февраля гордума Екатеринбурга наказала двух депутатов, в чьих декларациях о доходах были найдены ошибки. Антону Швалеву («Единая Россия») вынесли предупреждение, а Александру Караваеву («Справедливая Россия») запретили до конца созыва занимать руководящие должности в муниципальном представительном органе.

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