В Ярославле для борьбы с ямами попробуют применить холодный асфальт

В Ярославле за прошедшую неделю в мэрию поступило 466 обращений на плохое состояние городских дорог. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал руководитель центра городского управления МКУ «Центр информационных технологий Ярославля» Андрей Дубровский. По словам господина Дубровского, состояние ярославских дорог вызывает «общественный резонанс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт дороги в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Ремонт дороги в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

Как рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов, городские власти сформировали дополнительные бригады по работе литым асфальтом, объем работ увеличен в два раза. Мэрия планирует применить и новую для города технологию ремонта холодным асфальтом.

«Понимаем, что литым асфальтом будем работать одну-две неделю. И уже в районе 10 апреля предполагаем выйти с горячим асфальтом. Через неделю начнем уже фрезерование под горячий асфальт и хотим опробовать также технологию холодного асфальта — уложить несколько карт в городе, чтобы посмотреть его работоспособность с учетом работы на будущую зиму, когда горячий асфальт в холодное время года невозможно укладывать»,— сказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Ремонт холодным асфальтом пройдет с 3 по 15 апреля. В отличие от горячего асфальта, холодный можно укладывать до температуры — 25 градусов. Однако он менее прочный, чем традиционный горячий, и больше подвержен негативному воздействию воды.

Мэр Ярославля Артем Молчанов призвал подчиненных «ускориться» с ремонтом дорог и пообещал закупить новую технику для МБУ «Горзеленхозстрой», которое отвечает за содержание дорог в городе.

Антон Голицын