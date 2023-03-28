В Ярославле для борьбы с ямами попробуют применить холодный асфальт

В Ярославле за прошедшую неделю в мэрию поступило 466 обращений на плохое состояние городских дорог. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал руководитель центра городского управления МКУ «Центр информационных технологий Ярославля» Андрей Дубровский. По словам господина Дубровского, состояние ярославских дорог вызывает «общественный резонанс».
Ремонт дороги в Ярославле
Фото: мэрия Ярославля
Как рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов, городские власти сформировали дополнительные бригады по работе литым асфальтом, объем работ увеличен в два раза. Мэрия планирует применить и новую для города технологию ремонта холодным асфальтом.
«Понимаем, что литым асфальтом будем работать одну-две неделю. И уже в районе 10 апреля предполагаем выйти с горячим асфальтом. Через неделю начнем уже фрезерование под горячий асфальт и хотим опробовать также технологию холодного асфальта — уложить несколько карт в городе, чтобы посмотреть его работоспособность с учетом работы на будущую зиму, когда горячий асфальт в холодное время года невозможно укладывать»,— сказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.
Ремонт холодным асфальтом пройдет с 3 по 15 апреля. В отличие от горячего асфальта, холодный можно укладывать до температуры — 25 градусов. Однако он менее прочный, чем традиционный горячий, и больше подвержен негативному воздействию воды.
Мэр Ярославля Артем Молчанов призвал подчиненных «ускориться» с ремонтом дорог и пообещал закупить новую технику для МБУ «Горзеленхозстрой», которое отвечает за содержание дорог в городе.