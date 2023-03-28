В Саратовской области предлагают запретить наносить татуировки несовершеннолетним

В Саратовской области может быть введена административная ответственность за нанесение татуировок несовершеннолетним. На заседании экспертного совета при комитете регионального парламента по государственному строительству и местному самоуправлению спикер заксобрания Михаил Исаев сказал, что можно ввести запрет на нанесение тату до 18 лет на уровне субъекта.

Ранее Михаил Исаев предлагал, чтобы областная дума вышла с законодательной инициативой на федеральном уровне, однако вчера сказал, что пока можно ограничиться запретом на уровне региона.

«Нужно отрабатывать два варианта: на федеральном и региональном уровне. Эта тема уже обсуждалась на Ассоциации законодателей ПФО. Если мы примем действенные меры на региональном уровне, если у нас будет хорошая практика — коллеги подхватят. А тогда это, возможно, откликнется и в федеральных нормах», — подытожил Михаил Исаев.

Сергей Петунин