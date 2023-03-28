МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в нескольких регионах Сибири

Резкое ухудшение погоды в ближайшие сутки прогнозируют специалисты в ряде регионов Сибири. МЧС по Иркутской области опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных метеоусловиях. С вечера 28 марта и в течение последующих суток в северных районах ожидается сильный северо-западный ветер 15-20 м/с, возможен мокрый снег. Температура ночью местами может опустится до -10, -15 градусов, днем составит +2, +7. На Байкале порывы ветра могут достигать 32 м/с. Температура ночью -3, -8, днем +2, +7.

Также в связи с неблагоприятными погодными явлениями планируется закрытие ледовой переправы на остров Ольхон. «Туристам, приехавшим на Ольхон на автотранспорте, необходимо покинуть остров»,– сообщили в МЧС.

Штормовое предупреждение также объявлено в Томской области. По данным мэрии Томска, с 29 на 30 марта ожидается резкое снижение температуры, возможны осадки в виде дождя и снега, порывы ветра до 17-22 м/с. Температура днем опустится до -3, ночью до -8. Администрация города предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности.

В Новосибирской области региональное управление МЧС сообщает об опасной гололедице, создающей риск ДТП. Причина – резкие перепады температур от плюсовых до минусовых с 29 на 30 марта. Днем прогнозируется до -2, ночью до -6 градусов. Сотрудники МЧС призывают автомобилистов соблюдать правила и дистанцию, а пешеходов быть осторожными и носить нескользящую обувь.

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Сергей Балин