Власти Ставрополя планируют сделать библиотеку в историческом здании на ул. Комсомольской, 100

В историческом здании, расположенном в центре Ставрополя по адресу ул. Комсомольская, 100, власти планируют создание библиотеки. Об этом в ходе прямой линии 27 марта сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

Глава региона также отметил, что основной проблемой для сохранения объектов исторического наследия является отсутствие необходимого финансирования.

Старинный особняк на ул. Комсомольской, рядом с центральным парком Ставрополя был построен в XIX веке. Среди ставропольчан этот объект известен как «дом с призраками», из-за того, что он напоминает готический замок. В годы русско-японской и Первой мировой войн в здании размещался госпиталь, а позже - туберкулезный диспансер.

Несмотря на интерес общественности, особняк долгое время был заброшен и разрушался. «Блокнот-Ставрополь» пишет, что в 2016 году предприниматель Виталий Сидько арендовал здание на 49 лет с обязательством восстановить его течение четырех лет. Стоимость реставрации оценили в 32 млн руб. Здесь возможно размещение музея, библиотеки или гостиницы. Сам инвестор планировал создать в старинном доме квест-рум.

Анастасия Назарова