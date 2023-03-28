В Башкирии на ремонт «фонящих» дорог планируют направить 4 млрд рублей

В Башкирии запустили программу ремонта «фонящих» дорог с бюджетом в 4 млрд руб., сообщил на совещании в Центре управления республикой министр транспорта региона Александр Клебанов. В текущем году планируется привести в порядок 19 дорог общей протяженностью 218,5 км и 16 улиц населенных пунктов длиной 234 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, на модернизацию 47 км дороги Сибай–Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах за два года намерены направить 584 млн руб. В этом году планируют обновить 24 км трассы, а полностью завершить работы – в 2024 году. Еще 343 млн выделят на ремонт участков дороги Стерлитамак–Раевский длиной 16 км, 210 млн руб. запланировано на капремонт трассы Новосараево–Глуховская в Белебеевском районе. Также в планах – ремонт дорог Курасково–Нурлино–Арсланово в Уфимском районе, Явгильдино–Щучье озеро в Аскинском районе, Четырман–Верхний Чат в Янаульском районе, Мещегарово–Турнали–Мурсалимкино в Салаватском районе.

На сегодняшний день в республике выявлены 5,1 тыс. дефектов дорожного покрытия, отметил министр транспорта. Для ремонта «Башкиравтодор» заготовил 312 тыс. т щебня и 5,8 тыс. т битума. На дорогах регионального значения планируют завершить ямочный ремонт до 30 апреля, на центральных улицах Уфы – до 10 мая, на местных дорогах – до 15 июня.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте