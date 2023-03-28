В Курской области здание вокзала на станции Поныри признано объектом культурного наследия

Здание железнодорожного вокзала на станции Поныри 1869 года постройки включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника архитектуры. Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял подтвердила, что здание железнодорожного вокзала представляет собой историко-архитектурную ценность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kursk.ru Фото: kursk.ru

В отношении объекта уже разработан и утвержден предмет охраны, подготовлена рабочая документация. Планируется проведение ремонтных работ за счет ОАО «РЖД».

Кроме того, в регионе установлена охранная зона памятника природы в Конышевском районе «Урочище Медвежье болото» площадью вместе с охранной зоной 892 га. Охранная зона создана для защиты от антропогенной нагрузки одного из крупных болот области с лесными урочищами на левобережье реки Свапы.

Владимир Зоркий