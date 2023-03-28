Для обвиняемых по делу о майнинге криптовалюты в Казани запросили по четыре года колонии

Гособвинение запросило для бывшего главного инженера «Метроэлектротранса» Алексея Смирнова и главы службы энергохозяйства наземного транспорта Антона Шкабердина по четыре года колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора на три года. Им вменяют майнинг криптовалюты на территории предприятия. Прения прошли в Вахитовском райсуде Казани, передает «Рeальное время».

Напомним, сам инцидент произошел еще в 2021 году. Тогда обвиняемый, как полагает следствие, купили 25 единиц оборудования для будущей криптовалютной фермы, установили его на тяговой подстанции МУП «Метроэлектротранс» и подключили к ее мощностям. Однако уже в мае того же года их деятельность накрыли силовики.

Сотрудники ФСБ оценили ущерб предприятия от энергозатрат на майнинг в 567 тыс. руб.

"Ъ-Казань"