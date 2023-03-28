Покупателей бытовой техники в Прикамье проинформирует МегаФон Хаб

Один из крупнейших российских магазинов бытовой техники и электроники РБТ сможет более оперативно общаться с покупателями Пермского края. Доставлять необходимую информацию до адресатов будет коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что повысит скорость взаимодействия и его эффективность.

Клиенты РБТ уже получают сообщения с полезными сведениями и предложениями. Мобильное информирование распространяется на абонентов всех операторов и работает более чем в 250 населенных пунктах России, где действует розничная сеть компании. В дальнейшем МегаФон Хаб также будет аккумулировать все сервисные коммуникации с покупателями, что позволит жителям узнавать актуальные данные по оформленным заказам и их доставке.

«СМС-информирование остается одним из самых надежных и охватных каналов доставки сведений. Пользователь получит сообщение, даже если смартфон не подключен к интернету. Этот вариант до сих пор фаворит в рассылках, несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений. В зависимости от задач наш партнер, компания РБТ, сможет быстро и эффективно провести полномасштабную информационную кампанию или точечно отправить данные жителям конкретного города или района», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса регионов Урал и Центр Максим Скворцов.

В Пермском крае цифровое информирование запущено в Перми, Лысьве, Чайковском, Чернушке и Чусовом.

«С внедрением сервиса МегаФон Хаб стало удобнее организовывать информирование наших клиентов. Мы уже оценили удобный, интуитивно понятный интерфейс управления услугой, который позволяет быстро создать рассылку, выгрузить статистику за нужный период или по конкретной кампании, отследить реакцию пользователей в режиме онлайн. Прозрачность бизнес-модели, гарантия доставки, целостности сообщения и конфиденциальность данных делают продукт отличным инструментом в работе», – прокомментировал директор по маркетингу компании РБТ Илья Гришин.

МегаФон Хаб – это комплексное решение для взаимодействия с клиентами. Помимо СМС оно может включать голос, push-сообщения, мессенджеры и соцсети. Сервис бесшовно интегрируется в любые CRM-системы. Его можно развернуть как на инфраструктуре заказчика, так и по облачной модели.