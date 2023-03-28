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Нарушения по продаже пивосодержащей продукции зарегистрировали на пяти объектах в Ижевске за неделю

В столице Удмуртии в рамках рейдов по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции на пяти объектах зарегистрировали нарушения по продаже пивосодержащей продукции в неположенные часы. Всего на прошлой неделе под проверку попали 12 объектов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В частности, среди нарушителей оказались ларьки, расположенные на улицах Автозаводская, Гусева, Гагарина и Школьная, а также магазин по Воткинскому шоссе. На всех нарушителей составили административные протоколы.

При зафиксированных неоднократных нарушениях с торговыми объектами, находящимися на муниципальной земле, расторгаются договоры.

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