Нарушения по продаже пивосодержащей продукции зарегистрировали на пяти объектах в Ижевске за неделю

В столице Удмуртии в рамках рейдов по выявлению незаконной реализации алкогольной продукции на пяти объектах зарегистрировали нарушения по продаже пивосодержащей продукции в неположенные часы. Всего на прошлой неделе под проверку попали 12 объектов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В частности, среди нарушителей оказались ларьки, расположенные на улицах Автозаводская, Гусева, Гагарина и Школьная, а также магазин по Воткинскому шоссе. На всех нарушителей составили административные протоколы.

При зафиксированных неоднократных нарушениях с торговыми объектами, находящимися на муниципальной земле, расторгаются договоры.