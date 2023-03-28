ФНС требует взыскать с конкурсного управляющего АО «172 ЦАРЗ» более 10 млн рублей убытков

В Арбитражный суд Воронежской области в рамках дела о банкротстве АО «172 ЦАРЗ» управлением ФНС по Воронежской области подана жалоба на действия конкурсного управляющего Андрея Берсенева. Как следует из сообщения самого конкурсного управляющего, ФНС требует взыскать с Андрея Берсенева в конкурсную массу должника 10,6 млн руб. убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод» (ЦАРЗ, входит в головную компанию Минобороны по ремонту автобронетехники АО «Спецремонт») в начале 2022 года. Конкурсное производство в отношении АО продлено на шесть месяцев до июля 2023 года. Крупнейшим кредитором ЦАРЗ является головное АО «Спецремонт» с 240 млн руб. требований. Также значительные требования у других оборонных структур: АО «Гарнизон» (более 5 млн руб.), АО «75 арсенал» (более 7 млн руб.), 81 центральной инженерной базы (свыше 5 млн руб.). На гражданских кредиторов приходится лишь около 60 млн руб. из 320 млн руб. требований.

Почему начался конфликт военных и гражданских кредиторов ЦАРЗ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий