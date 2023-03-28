Оборот малых и средних предприятий Башкирии вырос на 9%

Оборот малых и средних предприятий в Башкирии в прошлом году составил 693,4 млрд руб., что на 9% больше уровня 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства республики. В том числе оборот малых, без учета микропредприятий, оценивается в 502,5 млрд руб., средних — в 169 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2022 году малые и средние предприятия республики отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами на 379,5 млрд руб., что больше уровня 2021 года на 21%. Лидером по обороту стала торговля, на долю которой приходится почти 40% выручки. В 2022 году торговые предприятия заработали 287,7 млрд руб.

По мнению министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова, компании «успешно адаптировались к современным экономическим реалиям».

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте