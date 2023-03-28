«Никакого будущего нам не нужно»

Большинство россиян изъявили желание вернуться в XX век, таковы данные последнего опроса ВЦИОМ. Из исторических личностей граждане страны предпочли бы поговорить с Петром I, а также Иосифом Сталиным. В меньшей степени — с Владимиром Лениным и Екатериной II. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не удивлен подобным результатам опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел несколько необычное на первый взгляд исследование. У российского народа спросили: при наличии машины времени в каком веке вы хотели бы оказаться? Большинство — 29% опрошенных — предпочли бы посетить XX век. Однако, что важно, лишь 4% из них изъявили желание попасть именно в советское время. Самый популярный ответ — XX век в целом.

В XIX век хотели бы переместиться 16% респондентов, в XVIII — 12%. В более ранний исторический период — 6%. Каждый пятый опрошенный затруднился с выбором эпохи. А 4% участников исследования предпочли бы вообще никуда не перемещаться, и их можно понять. Странно, что таковых нашлось так мало.

Что касается будущего, то туда готовы отправиться лишь 3% опрошенных. Это неудивительно — неизвестность всегда пугает. А вдруг его, будущего, не существует в принципе. Впрочем, не будем играть в фильм ужасов, так что идем дальше.

Следующий вопрос: с какими выдающимися людьми из прошлого вы хотели бы пообщаться? Результат, честно говоря, расстроил. 17% респондентов выбрали Петра I, 15% — Иосифа Сталина. Молодежь также проявила интерес к В.И. Ленину.

Почему итог расстроил? Потому что, казалось бы, столько было интересных людей в российской истории, а на выходе все равно — Ленин, Сталин и Петр Алексеевич Романов. Это, во-первых. А, во-вторых, не нужно быть большим знатоком, чтобы понимать, что XX век был едва ли не самым тяжелым для отечественной истории. Однако не время горевать и тем более сомневаться в эрудиции российских граждан. Впору перейти к сути.

Главный вопрос звучит так: а с чего это вдруг заговорили про машину времени, про прошлое, про будущее? Ответ лежит на поверхности, возвращаемся к началу. Это есть изучение общественного мнения, причем, скажем так, с нестандартным подходом. Вывод такой — если вам так нравится прошлое, то вы его и получите. С Петром I хотите поговорить, со Сталиным? Почему бы и нет, устроим. Найдутся аналоги. Это относительно просто — найти аналог в нынешнем непростом времени. И никакого будущего нам не нужно, мы остаемся в прошлом, потому что нам там нравится.

Но, конечно, все нет так грустно. Нужно исходить из того, что машины времени не существует (не путать с музыкальной группой). И прошлого не вернешь, это бесполезно, как ни старайся. Лучше заняться строительством будущего и желательно светлого, без использования методов из прошлого.

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