В Тюменской области простились с десантником, награжденным орденом Мужества

В Ишимском районе (Тюменская область) 27 марта простились с Игорем Трофимовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. В сообщении администрации Ишимского района «Вконтакте» говорится, что мужчина погиб 10 марта, ему был 31 год.
Игорь Трофимов из Ишимского района погиб на СВО
Фото: Администрация Ишимского района / «Вконтакте»
«Еще будучи учеником Карасульской школы, он принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления, считал долгом служить в Вооруженных силах России. Свою службу мужчина проходил в президентских войсках. По зову Родины отправился на ее защиту, мужественно принимал участие в боевых задачах», — говорится в сообщении администрации.
Указом президента РФ стрелок парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона Игорь Трофимов посмертно награжден орденом Мужества.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.