В Тюменской области простились с десантником, награжденным орденом Мужества

В Ишимском районе (Тюменская область) 27 марта простились с Игорем Трофимовым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. В сообщении администрации Ишимского района «Вконтакте» говорится, что мужчина погиб 10 марта, ему был 31 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Трофимов из Ишимского района погиб на СВО

Фото: Администрация Ишимского района / «Вконтакте» Игорь Трофимов из Ишимского района погиб на СВО

Фото: Администрация Ишимского района / «Вконтакте»

«Еще будучи учеником Карасульской школы, он принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления, считал долгом служить в Вооруженных силах России. Свою службу мужчина проходил в президентских войсках. По зову Родины отправился на ее защиту, мужественно принимал участие в боевых задачах», — говорится в сообщении администрации.

Указом президента РФ стрелок парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона Игорь Трофимов посмертно награжден орденом Мужества.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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