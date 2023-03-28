Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

49% компаний Ижевска считают чувство юмора аргументом в пользу соискателя

В столице Удмуртии 49% опрошенных работодателей считают чувство юмора дополнительным аргументом в пользу кандидата, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом в 38% организаций такую черту специалиста не считают конкурентным преимуществом.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем 61% ижевчан, которые считают себя обладателями хорошего чувства юмора, уверены в том, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры.


Респонденты с доходом выше 80 тыс. руб. чаще признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (74%). Кроме того, чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...