49% компаний Ижевска считают чувство юмора аргументом в пользу соискателя

В столице Удмуртии 49% опрошенных работодателей считают чувство юмора дополнительным аргументом в пользу кандидата, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом в 38% организаций такую черту специалиста не считают конкурентным преимуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем 61% ижевчан, которые считают себя обладателями хорошего чувства юмора, уверены в том, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры.

Респонденты с доходом выше 80 тыс. руб. чаще признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот (74%). Кроме того, чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого чувство юмора оказалось значимым навыком.