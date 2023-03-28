Долю директора «Холидей маркетинга» в испанских апартаментах выкупил за 3 млн рублей его партнер по бизнесу

Покупателем 50% в испанских апартаментах директора «Холидей маркетинга» Александра Брыкина признан основной собственник этой компании Александр Погорелов. Оба предпринимателя являются бизнес-партнерами основателя крупного сибирского ритейлера «Холидей» Николая Скороходова.

Испанское имущество господина Брыкина было выставлено на торги в форме публичного предложения в рамках дела о его банкротстве. В один лот вошли по 50% в апартаментах в городе Марбелья площадью 174,3 кв. метра и прилегающих к ним кладовой и гараже. Начальная цена имущества была установлена на уровне 15,3 млн руб. и постепенно снижалась. Господин Погорелов купил его на последнем шаге за 3,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в возглавляемом Александром Брыкиным «Холидей маркетинге» Александру Погорелову принадлежит 99,33%, Николаю Скороходову – 0,33%, еще 0,33% – у Сергея Степанова. Компания «Холидей» до 2018 года была крупнейшим региональным ритейлером, сеть компании насчитывала несколько сотен магазинов в пяти регионах Сибири. В феврале 2019 года в компании введено конкурсное производство.

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Дарья Решетникова