На ремонт 14 улиц Казани потратят свыше 480 млн рублей

Ремонт 14 казанских улиц обойдется более чем в 481 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

В частности, в список вошли дорога вдоль реки Ноксы в Царицыно; улица Школьная в Константиновке; подъездная дорога к детскому образовательно-оздоровительному комплексу «Дуслык» на улице Прибольничной; подъездная дорога к средней общеобразовательной школе №49 на улице Мусина; участок от улицы Лукина до дома 50а на улице Лукина и другие.

Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Миндортрансе региона.

Подрядчик будет определен 14 апреля. Деньги выделят из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"