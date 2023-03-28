В Красноярске бывшего работника предприятия по изготовлению протезов будут судить за взятки

На рассмотрение Советского райсуда Красноярска направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора местного филиала АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», который обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от семи до 12 лет). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2022 года замдиректора филиала АО получил у себя дома от представителя юридического лица 700 тыс. руб. Взятка, говорится в деле, полагалась за оказанную летом 2022 года помощь в продаже высокотехнологичных протезов стоимостью более 2 млн руб. по цене вдвое ниже.

Фактически обвиняемый ввел в заблуждение руководство и убедил его продать протезы как невостребованные на рынке сбыта и имеющие технических дефект, что не соответствовало действительности, посчитали правоохранители. В прокуратуре сообщили, что подследственный, который находится под стражей, признал вину. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 7 млн руб.

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Илья Николаев