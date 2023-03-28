Кубань поднялась на 30-е место в экологическом рейтинге регионов по итогам 2022 года

Краснодарский край поднялся на одну позицию в экологическом рейтинге регионов РФ, заняв 30-е место по итогам 2022 года и зимы 2022–2023 годов. Рейтинг опубликован на портале Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края

Сводный экологический индекс Кубани за указанный период составил 70/30. Соседняя Адыгея расположилась на 33-м месте с показателем 69/31. Крым занимает 66-е место (61/39). Севастополь попал в десятку регионов-аутсайдеров по экологическому показателю, заняв 78-е место (56/44).

На первом месте — Тамбовская область (80/20). Далее следуют Белгородская область (79/21) и Республика Алтай (78/22).

«Все регионы России имеют по итогам 2022 года сводный экологический индекс выше 50 из 100. Экологическая ситуация в регионах страны "удовлетворительная" и "хорошая"»,— говорится в сообщении.

В расчет рейтинга не вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Сведения по субъектам находятся на стадии сбора с осени 2022 года.

Анастасия Донскова

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