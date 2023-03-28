В Челябинске откроют лабораторию промышленного дизайна

На базе Международного института дизайна и сервиса в Челябинске запускают единственную на Урале лабораторию промышленного дизайна. Проект вуз реализует совместно с ГК InSmart, сообщают в группе компаний.

Авторы проекта отмечают, что лаборатория позволит «сделать процесс создания приборов для различных интеллектуальных систем полностью импортонезависимым». До сих пор дизайн-макеты приходилось заказывать за рубежом.

«Внешний вид любого интеллектуального устройства, которым клиент пользуется в доме, его неповторимый дизайн – это уже 30% успеха. И нам не хочется упускать инициативу в этих разработках»,- говорит директор по развитию InSmart.

Для студентов МИДиС участие в работе лаборатории будет практикой и стартом профессиональной деятельности. «Специалистов промышленного дизайна в России сейчас практически нет».- отмечает ректор вуза Максим Усынин.