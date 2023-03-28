В первой половине марта посещаемость пермских ТЦ упала на 26% по сравнению с докризисным периодом

В первой половине марта Mall Index в пермских ТЦ, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, упал на 26% по сравнению с докризисным 2019 годом. Как сообщают в компании Focus Technologies, нынешние показатели посещаемости пермских ТЦ меньше посетительского трафика 2022 года на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что в прошлом году в начале марта наблюдалось существенное увеличение активности покупателей, это было связано с опасениями роста цен, ухода с рынка международных брендов и возникновением дефицита товаров. «Потребители делали нетипичные объемы покупок, в том числе впрок. Несколько выросшее отставание от уровня 2019 года связано с существенно большим уровнем посещаемости ТЦ в классические годы в период, связанный с 8 Марта»,— констатирует Михаил Васильев.

По мнению эксперта, следующие несколько недель станут интересными по динамике показателей относительно 2022 года. Со второй половины марта в торговых центрах быстро снижались потоки посетителей. Это было вызвано кризисом на потребительском рынке и тем, что население в начале марта уже потратило деньги. «Мы увидим, будут ли показатели текущего года превышать кризисные»,— подчеркивает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies.

Отметим, в 2020–2021 годах посещаемость пермских ТЦ заметно снизилась из-за ограничений в работе торговли вследствие пандемии коронавируса. В 2022 году отрицательно повлияла на трафик в торговых центрах сложная экономическая ситуация. Перед новогодними праздниками (в ноябре — начале декабря) посещаемость пермских ТЦ была выше показателей 2021 года на 8%.